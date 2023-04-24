黃金需求強勁 下半年望破頂

道富：美加息周期步尾聲 現貨金價月初升穿每安士2,000美元大關後見回吐壓力，未能更進一步。道富環球投資管理副總裁兼亞太區黃金策略師徐志傑接受本報訪問時表示，黃金價格仍受到強勁的需求支持，長遠走勢繼續看俏，更大膽直言「黃金不會死」，要跌回去年低位約1,600美元機會甚微，估計於目前接近2,000美元水平整固一段時間後，下半年更有望突破歷史高位！

自3月中旬美國銀行業爆發倒閉危機以來，現貨金價展現凌厲升勢，一度高見2,048美元，距離2020年8月的歷史高位2,075美元差距僅約1%。徐志傑解釋，首先是潛在市場衝擊所帶動的避險需求；第二是美國加息周期即將結束的預期，推低美元匯價；最後則是可能發生經濟衰退的預期，因往績顯示金價在美國衰退周期往往會跑贏其他資產。

人行5個月增持過百噸 短線而言，他認為上述因素的利好作用多數已經反映，加上短期獲利回吐的壓力甚大，故近日金價數次衝擊歷史高位未果，可能要經歷一段整固期。不過，隨着接下來美國加息周期步入尾聲，美匯料進一步下跌，料將能夠刺激金價再試高位。

在他看來，黃金價格長遠而言仍會受到需求層面的推動。全球地緣政治局勢日益緊張下，各國尤其是亞洲的中央銀行正不斷增持黃金儲備。舉例而言，中國人民銀行去年11月起已連續5個月增持黃金，累計過百噸，新加坡今年首兩個月亦累計買入51.4噸。一項針對全球83家央行進行的調查顯示，逾三分之二受訪央行預料行家今年會增持黃金。

除了獲各國央行鼎力支持，黃金珠寶需求亦見增長，包括來自中國經濟重啟的動力。徐氏指出，除了金飾店舖人流增加外，反映內地黃金珠寶需求的上海黃金交易所出庫量數據，近月表現亦相當不俗。

宜佔個人投資組合一成 正如前文所述，黃金的投資需求亦一直有所增長，這一點亦反映在ETF的淨流入數據上。就着投資部署而言，徐志傑建議投資者在投資組合中部署5至10%的黃金。他表示，這一建議是透過分析自1971年以來的數據所得出，在投資組合中加入一定倉位的黃金，能夠起保護作用，其中一個絕佳例子是去年全球出現「股債雙殺」的情況，假如投資者持有黃金，就能減少損失。

他亦指出，愈來愈多投資者對黃金有興趣，有一些較激進的投機者亦會在倉位中大量持有黃金，但對於一般散戶而言，在原有的60/40股債比例組合的基礎上，將不多於10%的資產轉至黃金，是能夠取得最佳回報的做法。另外，由於市場對於黃金價格的關注度較高，新聞媒體亦經常報道金價走勢，故令不少散戶產生了金價頗為波動的錯覺，但歷史上黃金的每年波動率僅約15%，介乎股票與債券之間。

徐志傑料，美匯進一步下跌，將刺激金價再試高位。 現貨金近月走勢