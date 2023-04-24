新盤焦點：University Hill兩日收4千票
新界新盤反應理想，發展商趁勢部署加推。市場消息指，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill，過去兩日已接獲近4,000張入票，按首兩張價單共184伙計，超額認購約20倍。
新地代理總經理胡致遠表示，該盤自上周四對公眾開放示範單位後，累計已錄逾1.3萬人次參觀。除了兩房及三房外，項目亦接獲不少有關一房及兩房連儲物房單位的查詢，故有機會短期內加推相關單位，以滿足市場需求。
ST. GEORGE'S售1.1億
同系的將軍澳天晉IIIA昨招標售出H5獨立屋，實用面積1,594方呎，設三間睡房，連929方呎花園及218方呎平台，成交價4,821.85萬元，呎價約30,250元。其他豪宅亦錄承接，信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，日前招標以1.13億元售出3座20樓A室四房戶，呎價約54,145元。
天瀧料本周落實銷售安排
飛揚系列周末沽6伙
一手市場於周六、周日錄約40宗成交，較上周同期96宗減少近六成，屬1月底至今同期最靜。長實集團(01113)及新地合作的屯門青山公路大欖段飛揚系列項目同期沽出6伙。項目第2期5座17樓B室兩房戶，實用面積462方呎，以615.9萬元成交，呎價約13,331元。資料顯示，項目兩期共提供800伙，至今累沽約670伙。
恒地粉嶺北的ONE INNOVALE-Cabanna，過去兩日共錄5宗成交，套現約2,682.67萬元。
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，期內也沽出4伙，總成交額約2,345.7萬元，月內成交量增至39宗，套逾兩億元。
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