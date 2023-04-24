奢侈品牌傳轉攻內地 專家：無礙港舖市

市場驚傳法國奢侈品巨頭LVMH揣度內地人漸漸留在內地消費，本港重要性下降，打算把資源從香港調至內地大城市，令外界關注經歷2019年社會事件和3年疫情的香港能否重拾「購物天堂」的輝煌。不過，專家分析，就算屬實，事件對本港舖市前景影響有限。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，若LVMH將全線資源由香港轉移至內地，將影響香港奢侈品市場的定位。不過，現時未見有其他集團作同類舉動，故相信僅屬個別事件。同時，本地核心消費區舖位有限，相信事件對舖市前景及租金影響不大。

寶潔看重華消費力 他又重申，現時只是通關復常的早期階段，大眾或對舖位市況的復常速度期望過高，整體經濟情況及訪港旅客人次尚未達到疫情前水平，商舖市況經歷世紀疫情後可謂「大病初愈」，估計要待今年後才可重返疫情前七至八成水平。

跟LVMH一樣押寶於內地消費力的還有日本化妝品牌SK-II的母企、美國個人用品巨頭寶潔（P&G）。不過，寶潔財務總監舒爾滕上周五稱，尚未見內地人赴海外旅遊消費，對SK-II尤為不利，即使SK-II內地生意上季實際上有8%增長。他預期，寶潔在華營業額的內生增長（不計併購）長遠會從上季的2%，回復到中單位數。