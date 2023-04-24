產業署渣甸山豪宅累劈租11%

產業署招租部分豪宅單位

香港經濟未見起色，豪宅租賃市場疲弱，政府產業署旗下屬前高級公務員宿舍的豪宅單位亦要劈租吸客。其中，渣甸山畢拉山道111號部分單位租金一減再減，累減幅度高逾11%。

該署現時有約33伙豪宅單位待租，涉及8個項目，租期均為兩年。以上述豪宅佔最多單位，現有約10伙待租，免租期一個月，同時多伙劈租，減價幅度由約2至2.2%。

其中，該盤10樓E室三房戶，實用面積約2,287方呎，去年12月月租已由6.71萬元，減至6.09萬元，劈租金額達6,200元，相隔約4個月，月租再下調至5.96萬元，呎租約26.1元，低1,300元或約2.1%，兩度累劈約11.2%。

睦誠道每呎$25.4招租 同廈15樓A室減租最多，面積間隔相同，連一個車位月租6.21萬元，較去年12月低約1,400元，呎租約27.2元。

此外，部分新推單位租金比近3年前更平。4月新增同區睦誠道61號銀霞閣兩伙招租，包括8樓B室，實用面積約2,132方呎，三房間隔，連車位月租5.41萬元，呎租約25.4元，免租期一個月。單位2020年7月租金6.29萬元，呎租約29.5元，新租金低8,800元或約14%。

部分單位延長免租期減租。沙田怡翠花園1座5樓B室三房戶連地下車位，月租維持4.42萬元，呎租約19.4元，惟免租期由原先14日增至一個月，變相減租約2.3%。