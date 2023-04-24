藍籌盤兩日9刁 4個捧蛋

新盤市場成樓市焦點，二手交投持續受壓。中原表示，10大屋苑過去周六、日錄約9宗買賣，按周升約兩倍，交投仍未達雙位數，期內4個項目零成交。

嘉湖每呎$9583

天水圍嘉湖山莊期內錄兩宗買賣，個別成交呎價仍低於萬元。該行伍耀祖表示，單位為樂湖居13座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，以528萬元沽出，呎價約9,583元。