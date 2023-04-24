藍籌盤兩日9刁 4個捧蛋
新盤市場成樓市焦點，二手交投持續受壓。中原表示，10大屋苑過去周六、日錄約9宗買賣，按周升約兩倍，交投仍未達雙位數，期內4個項目零成交。
嘉湖每呎$9583
天水圍嘉湖山莊期內錄兩宗買賣，個別成交呎價仍低於萬元。該行伍耀祖表示，單位為樂湖居13座低層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，以528萬元沽出，呎價約9,583元。
九龍指標屋苑茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園同期均錄兩宗成交。中原袁顯岸稱，黃埔花園12期2座低層C室，實用面積約729方呎，議價後售1,090萬元，呎價約14,952元。
屯門私人屋苑呎價九千元有找。置安居蘇永耀指，海翠花園6座高層D室，實用面積約609方呎，成交價僅530萬元，呎價約8,703元。資料顯示，同座中層同室單位，2018年做價近637萬元，期內跌價約17%。
此外，蝕讓情況持續，何文田皓畋連錄兩宗跌價成交。市場消息透露，屋苑3座中層兩房戶，成交價約1,165萬元，呎價約20,619元，逾5年帳面貶值約18%。同屋苑9座低層兩房戶，亦售1,100萬元，約6年帳面跌價約30萬元。
傳統豪宅區傳獲大額洽購。消息稱，九龍塘金巴倫道單號屋地，地盤面積近1.3萬方呎，市傳獲約3億元洽購。
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