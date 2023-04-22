紛爭亂世如洪爐 港經濟轉型徒勞

近年世界地緣政治局勢急劇轉變，大國分化日益嚴峻，中美博弈、東西分裂，貿易、金融、科技等領域都逐漸朝半球化發展。面對這局勢，香港應着力強化作為中國的國際金融中心，鞏固連結內地與海外資本市場的橋樑地位。可惜港府至今仍不甚作為，一味打「口水仗」，所謂的搶人才、金融升級都只流於口號，甚至倒行逆施，經濟轉型只怕徒勞無功，繼續蹉跎歲月！

自改革開放以來，中國經濟發展一日千里，數十年時間躋身全球第二大經濟體，因而引起美國等西方國家的敵意，甚至打算阻止對中國關鍵領域的投資，阻擋其發展步伐。此時中國經濟改革面臨蛻繭成蝶的關鍵時刻，對內要推進產業升級轉型，不能再依賴往昔的「世界工廠」經濟模式；對外要加大開放，拉攏更多盟友，締結金融、貿易、經濟聯盟。在如此重要關頭，容不得胡混度日的香港拖後腿。

隨着美元霸權衰落、中美金融脫鈎，香港理應順應大勢，助力人民幣國際化走得更遠。可惜的是，港府改革決心不足，在各方面都表露無遺，香港於《全球金融中心指數》中落得一個「梗頸四」，落後於紐約、倫敦、新加坡，不止是「硬實力」方面有所欠缺，更是反映出政府的鼠目寸光。

內地近年積極推動普惠金融，資本市場不斷改革創新，比如最近的A股註冊制改革。反觀香港不但故步自封，甚至在2021年把股票交易印花稅大幅上調三成，任憑證券業界如何苦口婆心地勸說，也始終無動於衷。

股票交易成本愈高，首當其衝是高頻交易，股市交投長年不濟，融資功能也要打折。股票印花稅上調以來，港股一直無運行，資本市場沉寂，少有大型企業在港上市，金融業愈做愈縮，難怪愈來愈多外資機構撤出香港。

港府還推表面上「小修小補」、實則無理擾民的措施，比如研究在惡劣天氣下讓股市如常交易，對於改善長期的流動性結構問題，於事無補。而口口聲聲的「搶人才」就更加可笑，要知道香港人口與金融中心排名更高的紐約、倫敦其實不相伯仲，不加倍努力從700多萬香港人口中培育產業棟樑，重建年輕一代歸屬感，卻把目光放在異鄉外邦，令人費解。

人不夠就去搶，乃短視的土匪思維，更何況人才不是「人質」，招攬人才從來是靠綜合實力，如何能徒手去「搶」？這注定難成大事。人才留不住，搶也搶不來，港府是要靠形形色色的口號證明有作為，實際上是一事無成。

說到底，人不是貨物，能夠搶回來是一回事，但要留住人才，靠的不止是口號，只有實實在在推動香港金融業發展，創造更多就業與發展機會，提高在港生活質素，解決住屋、生活成本過高的問題，才能夠讓人歸心。

時值中美爭霸愈演愈烈，香港應該發揮其獨特角色，善用地理位置和豐富的國際金融資源，在協助國家應對產業升級和全球貨幣戰上，擔當重要席位。「少講口號、多做實事」，港府才能真正認清和解決問題；切實提升經濟綜合競爭力，才是鞏固國際地位的正途。