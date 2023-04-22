宏觀剖析：亞太市場迎來投資機遇

對於股票和債券投資者而言，2022年是頗為艱苦的一年。在此過後，投資機遇正逐步浮現，美國以外的投資市場更是愈來愈吸引。亞洲是一個多元化地區，有多個不同經濟體系，而每個市場都處於不同的經濟周期階段，審慎選擇個別市場和行業將是致勝關鍵。

今年，亞太區投資市場的去向將由3大因素所牽引，分別是內地經濟重啟及潛在增長；已發展市場的衰退風險；以及美元強勢轉趨溫和。

內地重啟帶動區內增長 從初步迹象所見，內地的人口流動性和經濟活動已在防疫措施放寬後迅速復常。例如，境內外旅遊已見強勁回升，預料旅遊市道回暖將可為亞洲區內多個行業帶來正面的連鎖效應，酒店、博彩、航空及非必需消費品零售行業的公司有望受惠。隨着被抑制的需求釋放，市場有可能出現「報復式消費」，繼而惠及持有購物商場的房地產企業。

有別於世界其他大部分地區，通脹並不在內地的憂慮之列。去年12月內地的整體通脹按年上升1.8%，低於3%的目標水平。通脹壓力較低，在過去一年為中國人民銀行預留了下調政策利率和貸款市場報價利率的空間。

另外，當局自去年第四季開始為內地房地產市場提供支持，以促進該行業的健康發展。除了推出措施確保預售房屋準時交付，多個政府機構亦推出協調政策，為陷入困境的私人地產發展商拓闊融資渠道，緩解它們的財務壓力。

由於經濟前景明顯改善，在以服務業為主導的復甦推動下，中國國內生產總值（GDP）可望在今、明兩年分別增長6.2%及4.5%。考慮到內地市場規模龐大，經濟活動轉強勢將提振亞洲整體GDP，乃至環球經濟增長。

美英面臨經濟衰退風險 儘管經濟預測顯示前景已有改善，但美國及其他已發展市場的經濟增長及通脹仍存在不明朗因素，故維持對美國將因為貨幣政策收緊而在下半年陷入衰退的看法，但衰退程度或不會像早前預期般嚴重。即使美國聯儲局仍將於今年延續加息周期，加息步伐相信亦將較為溫和，料於2024年中降至3.25厘。

在一段頗長時間的強勢表現過後，美企的邊際利潤現正處於有紀錄以來的歷史高位。隨着營運槓桿落入負數，美國企業或會開始感受到盈利壓力，從而令亞太區投資市場表現有機會領先。

至於其他地區方面，英國同樣因為通脹、利率上升，以及財政政策緊縮削弱經濟前景等因素而面臨經濟衰退風險，預期英國將於今年錄得0.8%經濟萎縮，潛在風險包括能源成本高企、勞動力短缺及供應鏈中斷。歐元區則在家庭住戶收入壓力有所緩解，以及年內當地通脹預期將迅速回落的情況下，而可幸免於經濟衰退，但其經濟增長基本上或將停滯不前。

亞幣受惠美元強勢逆轉 然而，情況並非只有一面倒的壞消息。以往，最佳的股市投資機會曾在經濟衰退期間出現。從目前的估值來看，亞洲股票比西方國家的股票更具吸引力，加上市場情緒改善及內地經濟復甦，相信有望為區內市場帶來支持。

鑑於美元對環球投資的重要性，關注其走勢自然同樣重要。現時認為美元或已見頂，而且環球央行政策分化或將為美元帶來進一步貶值的壓力。

雖然有迹象顯示美國整體通脹及核心通脹均呈下降趨勢，但當地就業市場仍較緊張，以致貨幣政策或需在更長時間內維持緊縮。倘若聯儲局放慢緊縮政策步伐，並轉向暫停加息，美元或將回軟，繼而令亞洲貨幣表現趨向穩定，為亞洲債券（特別是本地貨幣債券）營造更有利的環境。

受經濟衰退、地緣政治、通脹壓力及環球能源危機相關的風險影響，宏觀經濟不明朗因素持續加劇，投資者需要改變他們對資產進行估值、尋找投資機會及管理風險的方式。面對市場不明朗因素，持有美國國債及現金等避險資產，將可在發生潛在波動時起到緩衝作用，而黃金等另類資產亦可充當分散風險的角色。

儘管如此，綜合考慮增長及收入的靈活投資策略，應有助提供下行風險保護，令投資組合部署趨向更為穩健。

施羅德投資多元化資產投資總監 佘康如