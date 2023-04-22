新盤概況：University Hill加推61伙

新地代理總經理胡致遠表示，項目日前首度對公眾開放示範單位已錄得逾2,500個參觀人次，反應熱烈。而最新一批推出單位包括52伙兩房單位及9伙三房單位，實用面積380至531方呎，折實價由555.61萬至930.56萬元，折實呎價13,357至18,731元。與首批單位價錢有差異，主要是反映坐向及景觀略有不同。

價單2號入場戶為5B座2樓A2室，實用面積413方呎，兩房間隔，折實呎價約13,453元。是次有33伙設有樓價5%的「科研專才/學術人才現金回贈」。樓盤會向購買開放式至兩房戶的買家送贈家具組合。

同系的九龍站天璽落實下周一起招標發售7伙大單位及特色戶，實用面積介乎1,091至2,983方呎，當中有4伙屬於複式單位。

雨後累售150單位套9億 星星地產的元朗朗屏雨後，原定預計關鍵日期為今年12月，最新公布有機會提早到約8至9月交樓，並部署下月推出特色單位以招標形式發售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，該盤開售至今累沽150伙，套現逾9億元，平均成交呎價近1.5萬元，考慮日後開放現樓予公眾參觀。

該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，全盤面積最大的26樓D室頂層特色戶，實用面積909方呎，三房間隔，設內置樓梯通往803方呎天台，相信售價及呎價有望打破項目最高紀錄。