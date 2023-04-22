產經

新盤概況：University Hill加推61伙

胡致遠（左）表示，University Hill向指定單位買家送贈家具。 胡致遠（左）表示，University Hill向指定單位買家送贈家具。
胡致遠（左）表示，University Hill向指定單位買家送贈家具。
新界樓盤減價引起市場注目，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill今日起正式收票，昨已乘勢公布原價加推價單2號，涉及61伙，折實平均呎價約16,168元。
新地代理總經理胡致遠表示，項目日前首度對公眾開放示範單位已錄得逾2,500個參觀人次，反應熱烈。而最新一批推出單位包括52伙兩房單位及9伙三房單位，實用面積380至531方呎，折實價由555.61萬至930.56萬元，折實呎價13,357至18,731元。與首批單位價錢有差異，主要是反映坐向及景觀略有不同。
價單2號入場戶為5B座2樓A2室，實用面積413方呎，兩房間隔，折實呎價約13,453元。是次有33伙設有樓價5%的「科研專才/學術人才現金回贈」。樓盤會向購買開放式至兩房戶的買家送贈家具組合。
同系的九龍站天璽落實下周一起招標發售7伙大單位及特色戶，實用面積介乎1,091至2,983方呎，當中有4伙屬於複式單位。
維港滙II沽兩戶涉近億
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，單日沽兩伙同層單位，共涉9,800萬元。市場估計，上述兩伙由同一組買家購入。包括1座11樓A室，實用面積1,536方呎，以5,200萬元沽出，呎價約33,854元。另外，九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園昨連沽兩伙，共涉904.1萬元。
天瀧最快下周招標
啟德豪宅盤的軟銷攻勢持續，由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，昨晚舉行「VIP之夜」，率先開放展銷廳及示範單位予貴賓參觀，各公司代表及貴賓有逾1,500人出席。該盤最快下周推出首批單位招標發售。
雨後累售150單位套9億
星星地產的元朗朗屏雨後，原定預計關鍵日期為今年12月，最新公布有機會提早到約8至9月交樓，並部署下月推出特色單位以招標形式發售。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，該盤開售至今累沽150伙，套現逾9億元，平均成交呎價近1.5萬元，考慮日後開放現樓予公眾參觀。
該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，全盤面積最大的26樓D室頂層特色戶，實用面積909方呎，三房間隔，設內置樓梯通往803方呎天台，相信售價及呎價有望打破項目最高紀錄。
啟德天瀧的銷售廳及示範單位昨日開放予貴賓率先參觀。啟德天瀧的銷售廳及示範單位昨日開放予貴賓率先參觀。
啟德天瀧的銷售廳及示範單位昨日開放予貴賓率先參觀。
陳文輝（左）稱，雨後會舉辦各類主題的工作坊予買家參加。陳文輝（左）稱，雨後會舉辦各類主題的工作坊予買家參加。
陳文輝（左）稱，雨後會舉辦各類主題的工作坊予買家參加。
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