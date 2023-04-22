恒地土瓜灣樓准強拍底價10.7億

可建總樓面逾37萬呎 上述舊樓位於落山道72至76號，以及土瓜灣道72至76B號，地盤面積約10,287方呎，現為8層高商住樓宇，物業於1958年落成，1至7樓為住宅，地下設10個舖位。申請人於2019年入稟申請強拍時已集合約90.38%業權，直到早前聆訊時已增至約94.23%。

根據發展商年報資料，整項重建發展範圍涵蓋土瓜灣道68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號、麗華街1至7號，以及美華街1至9號及2至8號。總佔地約4.25萬方呎，可建總樓面約37.44萬方呎。

資料顯示，上述為整個項目中最後一個獲批強拍的地盤，而其餘地盤則於2021至2022年期間，透過3次強制拍賣統一業權，該3宗強拍成交價由9.25億至逾12.13億元，總額逾31億元，意味該項目發展即將完成收購。