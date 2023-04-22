二手月內價量齊跌

半新盤蝕幅擴大 尚悅‧嶺4年貶15% 今年首季樓市升勢明顯，惟失去交投支持下，4月二手樓價向下。反映主要屋苑價格走勢的地產代理行樓價指數，按周回落約0.07%，現時較3月底低約0.04%。而半新盤蝕幅擴大，元朗尚悅‧嶺本月二手成交全部要蝕，最新錄得一房單位成交，約4年帳面貶值約15%。

上述中原城市領先指數最新報168.29點，指數連續4周徘徊在168點水平。期內大型屋苑樓價指數跌幅較顯著，按周挫約0.25%至169.3點，中小型單位亦跌約0.17%，最新報167.6點。

樓市新供應對樓價構成壓力，不少新盤近期都低市價推出，新界屬重災區。4區樓價指數本周三跌一升，新界西報153.32點，按周跌約0.83%最多，新界東跌約0.47%至179.62點，連跌兩周共約1.61%。至於九龍區樓價指數按周跌約0.56%，港島區則升約0.84%。

維港頌3周3宗損手 近期部分住宅蝕幅趨明顯，尚悅‧嶺4月暫錄至少3宗買賣，成交價帳面全部低於購入價，早前兩宗樓價跌幅都僅約2%。中原王勤學表示，該盤2座低層J室，實用面積約282方呎，開價410萬元，議價後售368萬元，呎價約13,050元。原業主於2019年2月以約434.6萬元一手購入，持貨約4年帳面蝕約66.6萬元。

北角維港頌本月都錄3宗帳面跌價成交。消息透露，屋苑8座一個實用面積約1,245方呎單位，最新以4,620萬元沽出，呎價約37,108元，單位約6年帳面貶值約260萬元。利嘉閣歐柏倫稱，西貢逸瓏海滙1座連花園單位，剛以約1,050萬元成交，呎價約15,695元。原業主於2019年以約1,059.3萬元一手購入，成交價帳面低約9.3萬元。

山麗苑驚現銀主盤 事實上，環球經濟走勢不佳，市場持續有新銀主盤湧現，即使新入伙不足兩年新居屋，都有同類放盤。市場消息稱，於2021年才入伙的粉嶺山麗苑，屋苑C座中高層單位，實用面積約287方呎，未補價第二市場叫價153萬元放售，呎價約5,331元。

據了解，單位於2021年以逾153萬元購入，新居屋罕現叫價低於購入價的放盤。資料顯示，該屋苑有轉讓限制，單位轉讓契據簽署起兩年內，只可在居屋第二市場，以不高於首次轉讓契據的原來買賣價，出售單位予房委會提名人。

二手樓價指數走勢 尚悅‧嶺本月暫錄約３宗二手買賣。