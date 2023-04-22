簡訊一覽
●香港證監會表示，早前就一個涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團採取行動後，周五再有兩名嫌疑人士被檢控，在東區裁判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行，令被檢控的人數增至24人。被告王彥寧及謝宜均暫時毋須答辯，並批准兩女保釋，條件是她們不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署報到及繳交80萬元保釋金，法院將案件押後至今年10月4日。
●中銀航空租賃(02588)公布，截至3月底止首季自有、代管及已訂購的飛機共計635架。3月底止，自有飛機利用率升至99%。
●津上機床中國(01651)公布，控股股東日本津上擬出售合共2,247萬股公司股份，佔股本約5.9%，倘完成，其持股將由約70.9%，減至約65%，仍為控股股東，減持原因為積極回應市場預期，冀通過釋放其所持股份來改善股份的流通情況。
●中國建築國際(03311)公布，截至3月底止首季經營溢利及應佔合營企業盈利合共約33.98億元，按年增約17%；集團營業額216.39億元，亦升24.89%。
●外媒指，TikTok行政總裁周受資表示，該公司正採取措施，包括將美國用戶數據轉移到甲骨文的服務器上，讓甲骨文可以審查TikTok的源代碼，並為研究人員提供工具，研究運轉中的算法，以杜絕母企字節跳動獲取這家社交媒體應用程式的美國數據。
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