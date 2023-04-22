●香港證監會表示，早前就一個涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團採取行動後，周五再有兩名嫌疑人士被檢控，在東區裁判法院應訊，並被控以洗錢相關罪行，令被檢控的人數增至24人。被告王彥寧及謝宜均暫時毋須答辯，並批准兩女保釋，條件是她們不得離開香港；交出所有旅行證件；定期到警署報到及繳交80萬元保釋金，法院將案件押後至今年10月4日。