絲絲講場：辛偉誠外父：聊天AI難搶人類飯碗

聊天機械人ChatGPT所展現嘅強大人工智能（AI）技術相信令到唔少朋友擔心自己飯碗幾時畀AI打爛。不過，印度科企巨頭Infosys嘅創始人……嫌陌生不如用另一個名銜——英國首相辛偉誠嗰位有米外父穆爾蒂（Narayana Murthy）就覺得︰唔！使！驚！

僅提高工作質素效率 雖然ChatGPT好勁，但穆爾蒂認為，只不過係提高工作質素同效率，以及增進知識嘅助手，「我始終相信，人類嘅思想係最強勁嘅機器，無嘢可以撼贏。」

呢位富豪想強調嘅係︰人勁在有想像力，思考決定每個人獨一無二。ChatGPT人人都係用嗰個，就當大家作文比賽，如果你唔係齋攞ChatGPT生成嗰篇嘢交功課就算，識得加入自己嘅思考，令作品與眾不同，「老師就會欣賞你多過我」，又話「懶人考試攞得個C，醒人先攞A。」

咁又係啊，ChatGPT有無能力自己降低營運成本呢？可能真係要靠人喎。市場研究機構SemiAnalysis曾經計過，ChatGPT每日幫人度咁多嘢，排解種種疑難雜症，一日營運成本要成70萬美金，即係成年差唔多20億港紙，主要使費喺堆伺服器度，訓練大模型都唔使咁貴，而且呢個估計係基於舊一代技術。

或者你覺得ChatGPT收錢都大把人用，但正正係人類為咗解決問題運用想像力發明更多技術，講緊嘅係有傳微軟組織咗300個人開發一款名為「Athena」嘅晶片，期望可以降低ChatGPT嘅營運成本，可能最快出年就會面世。

余絲韻