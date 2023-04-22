絲絲講場：馬雲獲港大聘任榮譽教授

讀過師範 曾教大學6年

相信好多人都聽過馬雲點樣創立阿里，但係原來馬雲喺發迹前曾經從事過春風化雨嘅教育工作，接受過4年師範教育後，曾經喺大學擔任6年教師。知情人士仲話馬雲對校園充滿感情，亦對教育充滿熱誠，一直都樂意同年輕人分享創業經驗，今次係事隔30年再重返校園，仲話佢會繼續喺教育同企業創新等領域上進行思考同研究。