英零售按月跌0.9%遜預期

天氣影響英國經濟，3月份英國零售銷售按月意外下降0.9%，明顯遜於市場預期的跌0.5%，前值為升1.1%。扣除汽車及燃油銷售後的核心零售銷售按月轉跌1%，幅度大於預期的跌0.7%，前值為升1.4%。零售商向英國統計局反饋指，這是由於3月大部分時間天氣條件惡劣影響了銷售。

按年計，3月零售銷售跌3.1%，符合預期，也較前值跌3.3%輕微收窄；但核心零售銷售則跌3.2%，皆遜於預期的跌3.1%和2月的跌3%。

服務業訂單增速13月最快 展望短期內，情況似乎不至於太糟糕，同日公布的英國GfK消費者信心指數在4月報負30，已連續3個月改善，更為去年2月後高位，顯示英國居民對家庭財政和經濟的前景轉向樂觀，有機會增加消費。

另外，英國4月服務業採購經理指數（PMI）初值為54.9，高於市場預期的52.9，其中服務業新訂單更見13個月來最快增速。可是同期製造業PMI卻較市場預期的48.5失望，報46.6。在經濟數據好壞參半之下，英鎊昨跌約0.41%，報1.239美元，或9.7245港元。

歐洲最大經濟體德國情況似乎與英國相近，4月德國服務業PMI初值由前值53.7，續升至55.7，創一年高，且已連續4個月處於擴張區間，市場原預期回落至53.4。期內，綜合PMI初值由3月的52.6，續升至53.9，同創一年高，也勝市場預期的52.9，反映企業活動漸見活力。

惟同期德國製造業PMI初值意外地繼續惡化，由前值44.7，續降至44，創35個月低，市場原預期回升至45.7。可是負責製作該數據的S&P Global與漢堡商業銀行指出德國製造業正在好轉，工廠可以定較高的售價，同時成本價正下降，利好毛利率。