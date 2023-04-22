日核心通脹41年高 製造業PMI陷收縮

新任日本央行行長植田和男下周首次主持議息會議前，日本的關鍵通脹率繼續居高不下，3月扣除能源和生鮮食品價格的核心消費物價指數（CPI）按年漲3.8%，創41年來新高，導致日央行逐步讓貨幣政策的大規模刺激方案退場揣測再起。不過，4月日本製造業採購經理指數（PMI）初值仍陷收縮區間，僅錄49.5水平，與服務業PMI連續8個月保持擴張並不一致，反映日本經濟深陷疫後不平衡復甦中。

日本內務省周五公布的數據顯示，3月整體CPI按年升3.2%，不計生鮮食品CPI則漲3.1%，均與2月增速持平。核心CPI數字更連續10個月上揚，不僅意味日本民眾荷包恐繼續縮水，物價持續攀升之下，為免遭高成本侵蝕利潤，日本商家最後還是選擇轉嫁給消費者，令日本物價上升並遠高於日央行通脹目標值2%以上，也考驗新行長植田。

瑞銀估Yen年底漲10% 瑞銀全球財富管理預計，日央行將在未來數個月考慮調整超寬鬆貨幣政策立場，將帶動日圓匯價於今年底或升10%，高見120兌每美元。日圓昨曾升近0.4%，報133.69兌每美元，即每百日圓兌約5.83港元。

事實上，日本製造業景氣度遲遲未見起色。4月服務業PMI初值為54.9，略低於3月的55高位，大致受惠新訂單和新出口業務增加，同月製造業PMI初值卻連續半年低過盛衰分界線50。標普全球市場財智經濟指，日本服務業對未來一年的樂觀情緒創下新高，但製造商卻表現疲弱，製造商擔憂經濟前景、成本上漲和零組件短缺。

另外，日本電商巨頭樂天分拆的樂天銀行周五在東京上市，首掛曾高見1,965日圓，較招股價1,400日圓狂飆40%，收報1,930日圓，仍較招股價高37.85%。