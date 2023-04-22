萬達美元債大跌 流動性惹憂

內地房企融資並非一帆風順，內地前首富王健林旗下萬達集團美元債券在發行短短幾個月後，債價明顯重挫，加上萬達商管在港掛牌上市一事遲遲未有定案，雙重不利因素交織下，集團流動性資金恐再現隱憂。

萬達商管IPO申請將失效 報道指，萬達集團子公司早前發行的兩筆美元債價格近日急跌，全周累插逾兩成，更跌穿70美仙，處於反映發行人財務境況不良的水平。同時，上市申請曾兩度失效的萬達商管至今仍有未通過上市聆訊的消息，正面臨4月底再次申請失效的危機，若今年底前仍未能成事，或須向上市前投資者支付300億元人民幣股權回購款項，引起外界甚至中國證監會對集團資金流的關注。

對於萬達商管首次公開招股（IPO）進度，該企相關人士日前曾指一直在推進中，正在按中證監新規定準備IPO文件。不過，據報若萬達商管在5月底前無法完成上市，集團有3筆共13億美元的離岸貸款或被要求提前全額償還。資料顯示，包括回售選擇權在內，萬達集團及其子企在今年底前可能需支付相當於19億美元的貸款、債券本金及利息。故有財金界人士認為，雖然萬達今年曾發債，但流動性仍然緊張。

另邊廂，滬、深兩市房地產政策保持維穩方向。上海市房管局指，為保持當地住房租金穩定，將採取措施包括明確保障性租賃住房租金應低於同地段同品質市場化租金；嚴禁住房租賃企業、房地產經紀機構捏造散布漲價訊息抬高價格，及建立住房租賃價格監測預警機制。此外，有傳深圳二手樓參考價或與房貸鬆綁，惟內地多間銀行均指尚未受到通知，目前仍按參考價辦理按揭。