中興研發費59億 佔收入20%
遭美國政府全方位打壓的中國流動通訊設備大廠華為去年研發開支對收入佔比急升至25%以上，其一度遭美國制裁至「休克」的同業中興通訊(00763)亦顯然加緊研發步伐，今年首季研發費用佔收入比率按年上升3.53個百分點，達到罕見的20.35%。
業績公告顯示，中興上季研發費用按年上升26.28%至59.33億元（人民幣‧下同）。就去年研發費用佔收入比重提高1.14百分點至17.56%，該企解釋，持續進行5G相關產品、晶片、服務器及存儲，以及創新業務等。事實上，中興早前提過今年底會推出支援ChatGPT的GPU（圖像處理器）伺服器，擁抱人工智能（AI）發展的機遇。
首季純利升19% 毛利率擴
中興上季收入為291.42億元，按年增長僅4.34%，惟毛利率按年擴闊6.71個百分點至44.49%，純利按年增長19.2%至26.42億元。
該企指，收入佔比最大、面向電訊商的「運營商網絡」業務，期內「逐步提升無線、有線關鍵產品市場份額」的同時，持續拓展與電訊商在算網、雲網融合上的合作，推進伺服器及存儲、新型數據中心、數據中心交換機、數碼能源等創新產品的「快速上量」。政企業務方面，不但光傳輸產品保持增長，伺服器及存儲產品亦突破金融和互聯網等行業，形成規模應用。
華為新系統取代美國貨
另外，華為早前宣布實現自主可控的「MetaERP」研發，並完成對舊ERP（企業資源規劃）系統的替換。事緣在被美國踢入貿易黑名單的2019年，華為決定啟動替換舊有ERP系統，迄今投入幾千人聯同各方合作夥伴，終於開發出維繫公司日常營運的「MetaERP」系統，被指取代美企甲骨文的產品。董事陶景文稱︰「我們已經突破了封鎖，我們活了下來！」
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