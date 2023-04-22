中興研發費59億 佔收入20%

業績公告顯示，中興上季研發費用按年上升26.28%至59.33億元（人民幣‧下同）。就去年研發費用佔收入比重提高1.14百分點至17.56%，該企解釋，持續進行5G相關產品、晶片、服務器及存儲，以及創新業務等。事實上，中興早前提過今年底會推出支援ChatGPT的GPU（圖像處理器）伺服器，擁抱人工智能（AI）發展的機遇。

首季純利升19% 毛利率擴 中興上季收入為291.42億元，按年增長僅4.34%，惟毛利率按年擴闊6.71個百分點至44.49%，純利按年增長19.2%至26.42億元。

該企指，收入佔比最大、面向電訊商的「運營商網絡」業務，期內「逐步提升無線、有線關鍵產品市場份額」的同時，持續拓展與電訊商在算網、雲網融合上的合作，推進伺服器及存儲、新型數據中心、數據中心交換機、數碼能源等創新產品的「快速上量」。政企業務方面，不但光傳輸產品保持增長，伺服器及存儲產品亦突破金融和互聯網等行業，形成規模應用。

華為新系統取代美國貨 另外，華為早前宣布實現自主可控的「MetaERP」研發，並完成對舊ERP（企業資源規劃）系統的替換。事緣在被美國踢入貿易黑名單的2019年，華為決定啟動替換舊有ERP系統，迄今投入幾千人聯同各方合作夥伴，終於開發出維繫公司日常營運的「MetaERP」系統，被指取代美企甲骨文的產品。董事陶景文稱︰「我們已經突破了封鎖，我們活了下來！」