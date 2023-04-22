美製造業PMI回復擴張 道指早段靠穩

美國4月標普綜合採購經理指數（PMI）報53.5，勝預期，並創下11個月新高，其中製造業PMI報50.4，重回擴張區間，兼創下6個月新高。美股3大指數周五早段靠穩，道指曾升46點，報33,833點；標指升4點，報4,134點；以科技股為主的納指升一點，報12,061點。

外媒引述消息指，聯儲局正考慮修改監管要求，迫使資產不超過2,500億美元的中小銀行，亦須要按照新規定，將未變現的證券投資帳面虧損計入其資本比率。換言之，中小型銀行未來或需就潛在的投資損失，提前進行撥備或籌集資金補充損失資本。此舉旨在避免類似硅谷銀行（SVB）資產錯配，最終導致倒閉的事件重演。

德勤美國裁員1200人 在銀行業危機暫告一段落之際，近來美國企業的裁員消息依然不絕於耳，反映出經濟環境正在惡化。家用消費品企業高樂氏宣布，作為業務重組計劃的一部分，將會裁減約200名員工以降低成本；亞馬遜旗下的實體零售店全食超市亦計劃裁員數百人，包括3位區域總裁，以簡化營運結構。

炒人浪潮亦席捲會計師行德勤，事緣該行將在美國裁減約1,200名或1.5%的員工，其中金融諮詢部門較高危，原因是併購交易活動減弱。德勤亦承認，由於一些業務增長放緩，必要時「溫和」地調整人手。

另外，美國網絡媒體BuzzFeed宣布關閉新聞部門BuzzFeed News，裁減約180位相關員工，佔集團總員工數目約15%。消息人士透露，BuzzFeed News每年虧損約1,000萬美元。

寶潔上調全年收入指引 消費品巨頭寶潔（P＆G）公布截至3月底止第三財季業績，期內收入按年增長3.54%，至200.68億美元；純利升1.25%至33.97億美元。撇除收購合併帶來的影響後，該集團的業務內生收入增長為7%，核心每股盈利按年增3%。據公告，寶潔上季仍受到負面的外匯匯率影響，整體產品銷量亦下跌，只是靠着產品加價帶來的10個百分點收入增長貢獻，才保住了增幅。行政總裁Jon Moeller表示，雖然成本上漲及匯率影響依然持續，但營運戰略的進展使集團能夠上調業績指引。

寶潔最新指引截至6月底止的財年收入增長1%，好過此前估計的持平至下跌1%；最新預測內生收入增長為6%，高於此前估計的4至5%。集團股價於早段曾升3.86%。