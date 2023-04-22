比亞迪計劃斥22億智利建電池廠

該工廠將使用碳酸鋰作為原料，每年生產5萬噸用於陰極的磷酸鐵鋰（LFP）；負責智利經濟發展的官方機構CORFO發表聲明稱，該廠計劃於2025年開始營運，並會創造500個職位。官方負責人表示，期望藉着給予強有力的支持，促進生產鋰價值鏈上的產品。

比亞迪暫時沒有回應該計劃，但其一早已在智利「插旗」，為當地的公共交通提供電動巴士。

ESS的鋰礦石資源量為1,120萬噸，合計12.9萬噸氧化鋰當量。雖然未能成功併購，但天齊表示，公司已在澳洲擁有全球儲量最大、品位最高的在產鋰礦項目格林布什，是次交易終止並不會對鋰精礦原料供應及鋰鹽產品加工帶來不利影響。