比亞迪計劃斥22億智利建電池廠
全球第二大鋰生產國智利謀求將鋰產業國有化，當地政府表示，此舉是為了催谷經濟和保護環境。對內將鋰企業納入國企，對外則向全球最大的電動車生產商比亞迪股份(01211)招手，除了將比亞迪智利指定為合格的鋰生產商，使其能夠獲得碳酸鋰配額的優惠價格外，還讓該企在智利北部安托法加斯塔市（Antofagasta）興建一座正極鋰電廠，計劃斥資2.9億美元（約22.62億港元）。
該工廠將使用碳酸鋰作為原料，每年生產5萬噸用於陰極的磷酸鐵鋰（LFP）；負責智利經濟發展的官方機構CORFO發表聲明稱，該廠計劃於2025年開始營運，並會創造500個職位。官方負責人表示，期望藉着給予強有力的支持，促進生產鋰價值鏈上的產品。
比亞迪暫時沒有回應該計劃，但其一早已在智利「插旗」，為當地的公共交通提供電動巴士。
天齊終止收購澳洲鋰礦
另邊廂，天齊鋰業(09696)於澳洲添購新礦計劃受阻。公司公布，控股子公司全購澳洲鋰礦公司Essential Metals Limited（簡稱ESS）未獲ESS股東大會通過，交易終止，協議雙方均毋須承擔賠償責任。
ESS的鋰礦石資源量為1,120萬噸，合計12.9萬噸氧化鋰當量。雖然未能成功併購，但天齊表示，公司已在澳洲擁有全球儲量最大、品位最高的在產鋰礦項目格林布什，是次交易終止並不會對鋰精礦原料供應及鋰鹽產品加工帶來不利影響。
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