中資電動車股價鬥到殘
內地競爭日益加劇 福特望重塑品牌應對
開創「流水式生產」的現代汽車工業鼻祖──福特汽車，也就中國汽車產業的實力示警，直言福特必須重塑品牌才能在內地站穩陣腳。不過，資本市場卻不買帳，被福特舵手點名讚好的內地電動車新勢力，面對競爭白熱化，股價周五繼續插水。
受競爭激烈及疫情打擊的福特在華銷量自2017年開始萎縮，尋求扭轉銷售頹勢的福特中國更在今年初換帥。法利謂，電動車市場已「過度擁擠」，就連內地國企車廠開始推出電動車品牌，相信品牌競爭的分野在於技術及服務，自言福特需要重新思考集團在華定位，但他沒有透露重塑品牌計劃細節。
長城汽車首季純利大跌89%
還在緩慢向新能源轉型的長城汽車(02333)收市後公布，今年首季營業收入按年跌13.62%至290.38億元人民幣，純利按年倒退89.33%至1.74億元人民幣，撇除非經常性損益後更加是轉蝕2.16億元人民幣。該企解釋，主要是期內仍處於產品結構調整期，基於2023年新產品上市節奏，加大新能源品牌建設及研發投入所致。該股跌1.49%，收報9.24元。
瀋陽市政府傳入股華晨中國
另外，昨日傳出瀋陽市政府考慮從正在破產重組的華晨汽車集團，收購華晨中國(01114)三成股權，後者間接持有合資企業華晨寶馬的25%股權。據報瀋陽市政府已為潛在收購設立一個名為「瀋陽汽車」的新實體。華晨中國昨日報3.05元，逆市升2.69%。
至於頻頻發動減價戰導致季績滑鐵盧的特斯拉（Tesla），其行政總裁馬斯克揚言繼續降價推高銷量後，該企昨日卻調整高端車型在美國的售價，當中Model S與Model X的價格分別調升2至3%，至8.749萬美元及9.749萬美元。法國車企雷諾批評特斯拉的過去幾輪的減價行動將會導致惡性競爭，表明無意大幅下調售價。
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