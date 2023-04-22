恒指險守兩萬關 全周累瀉363點
市場憂慮中美關係進一步惡化，傳美國出招限制美企對華關鍵領域投資，拖累中資科網股再受壓。港股周五曾插穿兩萬關，收跌321點或1.57%，報20,075點，全周埋單累跌363點或1.78%，科指全周累跌194點或4.65%。
恒指昨低開66點後反覆尋底，尾段曾跌422點，低見19,974點，收市險守兩萬關。國企指數收報6,764點，跌131點或1.9%；科技指數跌穿4,000點大關，收報3,969點，跌128點或3.13%。港股總成交1,062億元，港股通淨買入30.61億元。
濠賭股回吐 澳博插逾2%
李寧(02331)昨日高開逾13%，高見65元，收報59.05元，仍逆市升2.87%，是表現最佳藍籌。瑞銀引述管理層指，近期銷售趨勢好過預期，暗示有可能上調增長指引，繼而把李寧目標價由81.5元，上調至84元，維持「買入」評級。美銀證券亦上調目標價至75元，重申「買入」評級。
富瑞發報告指，中國電信(00728)首季業績略低於該行預期，但估值極具吸引力，仍列為電訊股首選，予目標價6元。該股昨跌0.23%，報4.33元。
中港交易所提醒，兩地互聯互通交易日曆完善將於下周一正式實施。港交所指，滬深港通交易可於香港及內地市場均開市的所有交易日進行，首個新增滬、深股通交易日為5月25日；滬、深交易所則公布，下周四、下周五為首兩個新增港股通交易日，之後5月4日恢復。
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