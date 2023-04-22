產經

恒指險守兩萬關 全周累瀉363點

中資科技股昨日顯著受壓，拖累大市。（中新社圖片） 中資科技股昨日顯著受壓，拖累大市。（中新社圖片）
中資科技股昨日顯著受壓，拖累大市。（中新社圖片）
市場憂慮中美關係進一步惡化，傳美國出招限制美企對華關鍵領域投資，拖累中資科網股再受壓。港股周五曾插穿兩萬關，收跌321點或1.57%，報20,075點，全周埋單累跌363點或1.78%，科指全周累跌194點或4.65%。
恒指昨低開66點後反覆尋底，尾段曾跌422點，低見19,974點，收市險守兩萬關。國企指數收報6,764點，跌131點或1.9%；科技指數跌穿4,000點大關，收報3,969點，跌128點或3.13%。港股總成交1,062億元，港股通淨買入30.61億元。
濠賭股回吐 澳博插逾2%
阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)昨日分別下挫4.14%、2.18%及1.92%，連同小米集團(01810)及京東集團(09618)等股份合力拖低大市。
濠賭股回吐，澳博控股(00880)及永利澳門(01128)下跌逾2%；金沙中國(01928)收跌1.5%，至29.45元；銀河娛樂(00027)跌1.11%。
李寧(02331)昨日高開逾13%，高見65元，收報59.05元，仍逆市升2.87%，是表現最佳藍籌。瑞銀引述管理層指，近期銷售趨勢好過預期，暗示有可能上調增長指引，繼而把李寧目標價由81.5元，上調至84元，維持「買入」評級。美銀證券亦上調目標價至75元，重申「買入」評級。
富瑞發報告指，中國電信(00728)首季業績略低於該行預期，但估值極具吸引力，仍列為電訊股首選，予目標價6元。該股昨跌0.23%，報4.33元。
下周四五港股通可交易
另外，新鴻基地產(00016)及中國移動(00941)分別公布已向聯交所提交有關其公司股票增設人民幣櫃台的申請。
中港交易所提醒，兩地互聯互通交易日曆完善將於下周一正式實施。港交所指，滬深港通交易可於香港及內地市場均開市的所有交易日進行，首個新增滬、深股通交易日為5月25日；滬、深交易所則公布，下周四、下周五為首兩個新增港股通交易日，之後5月4日恢復。
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