港資管規模料最遲2027超瑞士封王

馬勵濤

儘管有指瑞信風波後，不少資金傾向轉移至新加坡市場，惟滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）卻指，目前香港管理的資產規模已接近瑞士，相信隨着新冠疫情影響消退，未來會有更多資金流入香港，加上中國已是非常重要的市場之一，預計香港可以在2027年前追過瑞士，成為全球管理資產規模最大的財富中心。

他又指出，以美元計，內地個人金融財富規模於過去17年增加近9倍，佔亞洲財富池近一半，預計2025年內地居民可投資資產將突破300萬億元，居民財富年均增長約8.5%。隨着中國經濟復甦，消費者信心持續改善，內地經濟首季表現非常強勁，預計今年經濟增長將達5.6%，超過官方5%的預測，對當地經濟具很大信心。

LVMH傳看淡港 聚焦內地 不過，法國奢侈品巨頭LVMH或覺得香港的「香」今非昔比。消息指，LVMH本港生意疫後復甦步伐比大中華地區其他地方慢很多，並預料內地人愈益留在內地消費，本港在大中華地區的重要性下降，打算把投資更集中在上海、成都、廣州和深圳等內地大城市，旗下部分品牌的地區總部更已搬到上海，又把一些高層調往內地。LVMH拒絕評論。