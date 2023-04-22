深圳商品跨境人幣年結算冀達5千億

深圳近年不斷推動交易平台建設。深圳前海聯交中心表示，將在大豆、天然氣、原油等產品尋求突破，爭取5年達到大宗商品跨境貿易年結算量5,000億元人民幣，擴大在國際大宗商品市場定價影響力。

深圳前海聯交中心目前已上市大豆交易產品，開展進口大豆離岸現貨交易，而境內大豆產業鏈供應鏈相關市場持份者，可通過聯交中心開展大豆進口業務，並辦理進口手續。

值得留意的是，內地煤炭需求激增。中國海關總署數據顯示，中國3月從澳洲進口煤炭達222萬噸，創15個月新高；而俄羅斯進口煤炭達884萬噸，高於前兩個月740萬噸的平均水平；印尼進口按年升逾一倍，至2,198萬噸。

根據協議，雙方計劃共建共享高價值數據合作渠道，開展數據合規專項研究，並推進區塊鏈、隱私計算、人工智能（AI）等技術研究和互聯互通等方面合作，以助深數所建立穩定、高效、開放的平台能力，建立全流程數據交易的範例。