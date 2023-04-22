外匯局：力保人幣穩定 勢續吸引外商投資

儘管外部環境仍存不穩定因素，但中國國家外匯管理局表明會不斷豐富宏觀審慎管理和微觀監管工具箱，維護內地匯市穩定和經濟金融安全，人民幣匯價年初以來未見大起大落，加上人民幣在跨境使用中的佔比在上季進一步提升，有助降低在跨境交易中貨幣錯配風險。隨着外商在華投資信心增強，當局估計未來外資會穩步投資中國市場。

銀行首季結售匯現逆差 外匯局新聞發言人王春英昨指，今年以來美國聯儲局緊縮貨幣政策幅度放緩，市場普遍預期聯儲局加息或近尾聲，美元持續升值的動力減弱，中美息差倒掛程度趨於收斂，外部對內地匯市影響料減弱，但強調內地企業要樹立匯率風險中性理念，當局亦將加強對中小微企業匯率避險的支援力度。

從銀行結售匯數據看，首季按美元計價的銀行結匯5,460億美元，售匯5,613億美元，結售匯逆差153億美元。她解釋，3月僅呈現小幅逆差，因3月中下旬人民幣升值，企業等主體買入外匯意願增強，整體匯市供求基本平衡，外匯交易行為亦更理性，呈現明顯的逢高結匯和逢低購匯模式。

衡量購匯意願的售匯率，於首季仍然維持68%；季內衡量結匯意願的結匯率則為64%，按季升一個百分點，截至2月底，中企境內外匯存款餘額達6,406億美元，較去年底增加65億美元。綜合貨物和服務貿易等情況，她相信今年內地經常帳戶會繼續保持合理順差。

人民幣計價資產方面，她認為，無論從市盈率還是市帳率等指標看，當前A股的估值相對偏低，投資價值較高，且潛在風險比較低。

不過，有兩家科創板公司因存在重大違法行為，將被強制退市，為科創板創立以來首次。

野村估華經濟年增5.9% 事實上，近期不少外資投行已上調內地經濟增長預期，繼摩根大通、瑞銀、花旗後，野村及美國銀行亦調高今年中國經濟增長預測。野村料今年內地經濟增5.9%，高於此前估計的5.3%。