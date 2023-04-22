美謀禁企業投資華科技

涉半導體AI量子結算 料下月中頒令 中美兩強爭霸之戰持續，美國決心要在科技領域加強打壓中國。外媒引述消息指，美國總統拜登計劃在未來數周簽署一項行政命令，限制美國企業對中國的「關鍵經濟領域」進行投資，涉及半導體、人工智能（AI）、量子運算等。話雖如此，美國財長耶倫卻試圖把責任歸咎於中國，指摘中方近期擴大針對美國企業，惟又辯稱不尋求中美脫鈎，因為會危害世界穩定。

據報道指，拜登政府的對華投資禁令已經過長時間討論，有可能在下月中旬召開的七國集團（G7）峰會前後正式出台。據知情人士分析，美國可能在會議上尋求其他盟國的支持，並在之後正式簽署行政命令。禁令將涵蓋多項關鍵技術及經濟領域，並涉及初創投資、私募股權，以及某些形式的技術轉讓和合資企業，惟料只會針對新投資，不影響現有的投資項目。

美國財政部官員本周已向歐洲官員簡介了相關措施，試圖拉攏更多國家參與圍堵中國。另邊廂，政府亦開始通知商界領袖，預期行政命令生效後，財政部將實施為期一年的試點計劃。

耶倫辯稱中方先出手 雖然美國是主動發起挑釁的一方，但美國財長耶倫卻多番轉移視線，聲稱美國備受中方針對。她在一場公開活動中表示，中國近期加大針對美國公司的「脅迫」行動，並稱對中國與俄羅斯之間「無止境」的關係表示關切。

她表示，拜登政府的行動是出於「國家安全」的考慮，又謂這些舉動「不是為了讓我們獲得經濟競爭優勢，也不是為了扼殺中國的經濟和技術現代化」。她續稱，美國和世界銀行幫助中國融入世界經濟，中國卻以「國家驅動的經濟模式」削弱其他國家競爭力。

私募亞洲集資反應淡 耶倫又承認，美中關係明顯處於一個緊張時刻，惟重申計劃在「適當時機」訪問中國，並強調中美全面脫鈎會帶來「災難」。

受到中美關係惡化的影響，據報私募基金公司太盟投資（PAG）及凱雷（Carlyle）計劃推出的新亞洲基金反應相當冷淡，原先打算籌集90億美元資金的太盟，現已把目標降至60億美元。凱雷亦把籌集資金的期限從去年底延遲至今年4月，而且首次交割（Initial Close）的籌資目標僅為最終目標的35%，而不是一般而言的50%。

分析指，雖然上述基金都是亞洲多元資產組合，但許多國際機構投資者依然擔心中國資產佔比太重，故興趣不大。有基金界人士指，去年中國為防控新冠疫情的嚴格封鎖措施、地緣政治緊張局勢升級，加上內地經濟增長放緩等，令投資者對中國市場卻步。

在凱雷的新基金籌資受挫之際，消息指其正打算為旗下的麥當勞中國業務引入新投資者。麥當勞中國由凱雷及中信資本旗下私募部門信宸資本共同控制，業務目標估值更多達100億美元。

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