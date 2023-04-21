名家筆陣：歐銀有力抵禦流動性危機

過去幾周，環球投資者最關注的一個問題是：美國中小型銀行出現的問題會否像星火燎原，最後導致如2008年一樣的銀行業崩盤？目前看來，情況仍屬可控。美國銀行面臨的問題主要來自聯儲局加息和縮表，存款流失，屬於流動性問題。如果不加以控制，存款繼續流走的話，銀行或許要被迫賣出其債券投資，這會讓用市值計價所引致的虧損浮面，侵蝕股東資本，最壞的情況或會導致部分銀行出現資不抵債的問題。

瑞信出事主因管理不善 有見及此，美國政府在硅谷銀行（SVB）事件後推出了兩項救市措施。第一，聯邦存款保險公司（FDIC）擔保硅谷銀行內所有存款安全；第二，當銀行向聯儲局借入款項時，聯儲局會借出與抵押品面值、而不是市值等值的款項，這一定程度化解了因加息導致銀行投資市值下跌的問題。聯儲局同時也推出了借貸期長達一年的銀行長期貸款措施，這些措施暫時解決了銀行所遇到的流動性風險問題。

在200多年前，美國開國元老曾經說過：「唯死亡和交稅無可避免」。有投資者開玩笑說道，經過過去30年的總結，無可避免的事情或應再加上一項：「聯儲局救市」。

美國銀行出現問題，那歐洲的銀行又是否安全呢？在過去10年間，利率低企時，歐洲銀行也買入了不少債券，這會否導致歐銀也會出現類似SVB的情況？首先或會想起瑞士信貸，但瑞信所遇到的不是流動性問題，而是因管理不善所出現的信心危機，屬個別例子。

歐洲央行也明白加息對銀行的影響，所以在過去一年，不斷有考察報告從不同角度分析可能出現的風險。整體來說，加息在短期內有利於銀行的淨利息收入和獲利率，但中期或會對股本造成輕微的下跌壓力。假設長期利率上升兩厘，整體銀行普通股權一級資本比率（CET1）會下跌4%，有25%的銀行更會下跌超過7%，但也有不到40%銀行的CET1會上升。

出現擠提風險機會較低 歐洲重要銀行截至2022年第三季CET1佔風險加權資產的比例達14.7%，遠比監管制訂的2023年目標數據10.7%高，所以應能忍受目前加息所帶來的壓力。

在去年中，歐洲銀行整體流動性覆蓋率達166%，也遠比監管要求的100%來得高。但亦要留意，歐洲央行也正在縮表。在過去數年用來刺激銀行貸款的定向長期再融資操作（TLTRO）措施，大部分都會在今年到期，金融體系內流動性也會慢慢縮減，流動性覆蓋率也應會因而下跌。

歐洲經過2008年金融風暴和2010年南歐4國的債務危機後，對銀行體系的監管相對嚴格，所以暫時看來因資金流動性不足而出現類似SVB的擠提風險應該不高。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上非投資建議）