地產速報一覽

●長沙灣半山盤尚都錄租賃成交。香港置業方文偉透露，該盤連天台兩房山景戶，實用面積約459方呎，業主以約2.2萬元放租約兩個月後，吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元，以2.1萬元租出，實用呎租約45.8元，屬市價。據悉，新租客為家庭客，睇樓一次後即決定承租。資料顯示，原業主於2021年8月以約998.5萬元購入單位，依此計算租金回報率約2.5厘。

●美聯商業關偉豪表示，該行獲銀主委託放售長沙灣永康街79號創匯國際中心5樓C室，單位建築面積約1,300方呎，業主意向售價約1,250萬元，平均呎價約9,615元。該單位實用率約70%，設有全寫字樓裝修及落地大玻璃窗，外望城市街景，單位並配備獨立洗手間及分體冷氣機。

●工廈物業成交趨旺。葵涌樂聲工業中心15樓B室，以約4,050萬元轉手。另外，長沙灣華盛工業大廈6樓B室亦以約3,168萬元登記易手。據了解，該單位於2012年以約2,080萬元購入，現轉售帳面升值約1,088萬元，漲幅約52.3%。