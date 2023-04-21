新界上車盤頻見紅

好順意鬆綁損手 嘉宏中心不足4年輸10% 新盤低開搶客，二手交投水盡鵝飛，過往一盤難求的400萬元以下上車盤，近日反而要蝕本才獲承接。粉嶺嘉宏中心高層單位，減價後以350萬元易手，不足4年帳面貶值約10.3%。元朗好順意大廈有高層單位，辣招期滿即沽，約3年帳面貶值約15萬元。

世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺區二手交投轉靜，部分業主擴大減幅，嘉宏中心B座高層A室，實用面積約293方呎，於2019年8月以390萬元購入，並已全屋裝修，今年1月中仍叫價430萬元，累減80萬元售出，呎價約11,945元，期內帳面貶值40萬元。

君豪峰傳帳貶13% 他續稱，同區粉嶺中心A座一個中層三房戶，實用面積約513方呎，減價15萬元，日前以615萬元轉手，呎價約11,988元。原業主在2019年9月以600萬元購入，當時單位內籠較舊，並花費將全屋翻新，帳面獲利15萬元，料需蝕使費賣樓。

元朗細價樓市場情況相若。消息指出，上述好順意大廈A座高層3室，實用面積約266方呎，成交價374.8萬元，呎價約14,090元，原業主於2020年初以約390萬元登記購入單位，現時帳面跌價近4%。

中原王勤學稱，同區溱柏過去兩日連錄3宗買賣，包括9座中層G室開放式戶，減至358萬元沽，呎價約13,162元，重返2017年購入時價位，帳蝕7萬元。同座低層兩房戶售628萬元，約4年帳賺10萬元。成交料屬明賺實蝕。

納米樓「賣一間、蝕一間」。市場消息人士透露，鰂魚涌君豪峰極低層戶，開放式間隔，市傳售535萬元，成交呎價逾2.7萬元，單位約3年半帳面跌價約13%。

沙田中心510萬易手 事實上，現時二手市場只有平盤較易沽出。中原杜文俊表示，沙田中心東寧大廈高層H室，實用面積約292方呎，減價30萬元，成交價510萬元，呎價約17,466元。同類型單位高峰時做價曾逾「6球」。

相反，大單位卻錄理想價成交。消息稱，將軍澳帝景灣3座高層B室，實用面積約958方呎，原業主曾開價2,600萬元放售，剛減至以2,240萬元售出，呎價約23,382元，呎價料創項目標準戶歷史次高。西半山珒然亦罕錄二手轉讓，低層戶以買賣公司形式售6,800萬元。

近日二手市場成交