豐盛苑銀主盤低20%售

銀主盤近日連錄成交，昨日拍賣會亦賣出兩項同類物業，其中，沙田居屋豐盛苑單位獲4組客出價爭購，最終在已補價自由市場以312萬元售出，成交價仍較銀行估價低超過20%。

忠誠拍賣沽出的銀主物業，包括上述屋苑C座高層2室銀主盤，實用面積約381方呎，開價302萬元，較銀行估價低約100萬元，昨獲買家出價搶高10萬元售出，呎價約8,189元。

翠竹花園劈15%易手 同場亦推拍鄰近港鐵站的烏溪沙村單號屋連天台單位銀主盤，建築面積約700方呎，天台面積相同，開價336萬元拍賣，有6組客爭購，最後以546萬元拍出，比開價高約62.5%，呎價約7,800元。另外，元朗八鄉吳家村一幅非住宅用地，建築面積約6,000方呎，在拍賣前以130萬元售出，呎價約217元。

居屋劈價才有承接。富誠地產葉偉基表示，黃大仙翠竹花園3座低層H室，實用面積約590方呎，三房間隔，去年11月在自由市場開價600萬元放盤，上月中減至580萬元，議價後再劈70萬元，以510萬元售出，呎價約8,644元，累積減幅約15%。

世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶盈花園8座極高層A室三房戶，實用面積約591方呎，去年11月在未補價第二市場叫價670萬元，近日降至600萬元，終以580萬元售，呎價約9,814元，累減約13%。