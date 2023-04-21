時裝店60萬租進駐旺角

中港兩地全面通關，帶動本港商舖市場買賣及租賃交投均轉趨熱鬧。一家日本連鎖時裝店首度進駐旺角西洋菜南街，租用兩層商場樓面，涉及月租約60萬元。

上述時裝店租用物業為西洋菜南街51號的友誠商業中心1及2樓，並將於今年7月下旬開業。據悉，該兩層樓面建築面積共逾一萬方呎，平均每方呎租金約60元。

該商業中心地下至2樓部分商舖於去年推出招租，部分間隔面積由約160至6,000方呎。項目並於去年展開物業的升級工程，包括外牆、正門及電梯大堂，外牆更將裝設兩個巨型戶外LED電子屏幕。

佐敦舖傳1400萬沽 市場舖位買賣方面，市場指，佐敦白加士街2至8號地下單號舖，建築面積約391方呎，市傳以約1,400萬元連租約易手，租金回報率約2.1厘。物業原業主於30多年前以約535萬元買入，現升值約865萬元或逾16倍。

另外，有消息指出，深水埗大埔道76至84號地下約3個舖位，面積合共約1,221方呎，由超級市場租用，以約2,380萬元售出。