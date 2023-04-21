產經

泓碧洋房連兩車位賣8800萬 每呎2.6萬

泓碧錄今年首宗洋房成交。 泓碧錄今年首宗洋房成交。
泓碧錄今年首宗洋房成交。
新界新盤洋房錄大額買賣，碧桂園(02007)等的馬鞍山泓碧售出1號洋房，實用面積3,310方呎，四房連四套房間隔，附設面積2,072方呎花園，連兩個車位以8,800萬元易手，呎價約26,586元。
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