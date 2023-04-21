啟德新盤魚貫登場

天璽‧天料下季批預售 新地副董事總經理雷霆表示，天璽•海分為兩期發展，其中第1期已獲批預售樓花同意書，而天璽•天預計可於下季取得預售文件，兩盤價格將參考同系西南九龍天璽，相信日後做價理想，甚至可更進一步。對於兩個項目同時突擊命名，他指並不是截擊區內其他樓盤，集團推盤部署向來根據銷售批文而定。

其中，將會率先推出的天璽‧海，發展商昨透露戶型分布，新地代理總經理陳漢麟稱，樓盤位於承豐道26號，提供439伙，大部分單位享有海景，當中第1期佔256伙。整個項目主打大單位，四房標準戶型佔逾七成，實用面積約1,100至2,200方呎。同時設有23個特色單位，實用面積最大超過4,600方呎，其中8伙設有私人游泳池。

新地代理總經理胡致遠則指，天璽‧天位處協調道10號，屬整個啟德發展區最高的住宅項目，基座設有商場，與港鐵啟德站無縫連接。樓盤亦分兩期發展，第1期提供906伙，間隔涵蓋開放式至四房間隔。

他指出，項目暫錄查詢中有約三至四成是內地客。首批單位將安排推出三房及四房大戶，有信心樓價可挑戰跑道區新高。

維港1號1242萬成交 啟德發展區新盤魚貫推出，區內在售項目亦持續錄得成交，中國海外發展維港1號昨日沽出兩房戶，單位為2B座10樓G室，實用面積536方呎，以1,242.7萬元易手，成交呎價約23,185元。