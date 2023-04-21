●瑞銀在瑞士政府撮合下收購瑞信後，瑞信一批價值約170億美元的額外一級資本（AT1）債券被全數直接撇帳，英媒指，新加坡至少有80名瑞信投資者打算就此起訴瑞士政府，理由是這違反自由貿易協定。同日傳瑞銀尋求在合併完成後迅速採取行動裁員，除了考慮解僱瑞銀表現不佳的銀行家，至於瑞信或僅少數擁有強大客戶關係的高級銀行家可保住飯碗。