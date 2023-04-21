簡訊一覽
●李寧(02331)公布，首季以李寧銷售點計算（不包括李寧YOUNG，下同），整個平台同店銷售按年錄得高單位數下降。按渠道劃分，零售及批發同店銷售俱錄低單位數下降，電子商務虛擬店舖業務下跌20至30%低段。零售流水方面，整個平台季內錄中單位數增長，當中線下渠道錄得高單位數增長，電子商務虛擬店舖業務錄得10至20%低段下降。截至3月底，李寧內地銷售點年內淨減89個至6,206個。
●瑞銀在瑞士政府撮合下收購瑞信後，瑞信一批價值約170億美元的額外一級資本（AT1）債券被全數直接撇帳，英媒指，新加坡至少有80名瑞信投資者打算就此起訴瑞士政府，理由是這違反自由貿易協定。同日傳瑞銀尋求在合併完成後迅速採取行動裁員，除了考慮解僱瑞銀表現不佳的銀行家，至於瑞信或僅少數擁有強大客戶關係的高級銀行家可保住飯碗。
●中國建築興業(00830)公布，今年首季經營溢利約3.29億元，按年增長35%。季內累計新簽合約額35.23億元。
●中國銀行（香港）成為首家銀行夥拍AlipayHK為中小企推出簡化貸款流程服務。中銀香港推出以數據為本的融資試行計劃，讓AlipayHK商戶毋須提供抵押品或財務報表，可以透過其在AlipayHK的電子錢包交易數據，向中銀香港申請分期或透支貸款，最高貸款額高達200萬元，最長還款期36個月。如使用中銀香港為主營運戶口，客戶可毋須提供月結單。優惠期內參與計劃的AlipayHK商戶可享特優利率。
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