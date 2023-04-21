UNIQLO港澳門店推度身訂造西裝

顧客完成度身後，可以即時自行用手機在UNIQLO的應用程式（App）下單，最快可以即日於指定門店取貨。顧客可以選擇西裝外套的衫長和袖長，恤衫的領圍與袖長，同時亦可以修改褲長，買齊這項服務的3項主打商品——免熨外套、免熨恤衫和長褲，一套總值1,197元。