UNIQLO港澳門店推度身訂造西裝
很多男士購買西裝都喜歡度身訂造，連素來大批量生產和銷售快速時裝與休閒服飾的迅銷(06288)旗艦品牌UNIQLO，亦加入這個市場分一杯羹。由今日起，港澳全線門店及網絡旗艦店都提供度身選購西裝的服務，號稱30分鐘內完成。
顧客完成度身後，可以即時自行用手機在UNIQLO的應用程式（App）下單，最快可以即日於指定門店取貨。顧客可以選擇西裝外套的衫長和袖長，恤衫的領圍與袖長，同時亦可以修改褲長，買齊這項服務的3項主打商品——免熨外套、免熨恤衫和長褲，一套總值1,197元。
陸續引入自助收銀機
另外，為了縮短客戶排隊等付款的時間、提升購物體驗，UNIQLO亦宣布，本月開始陸續於門店引入自助收銀機，7月中旬前港澳全線門店都有。客戶將選購的商品放在自助收銀機的指定位置後，透過RFID（無線射頻識別）電子標籤技術，立刻顯示所購買商品名稱、顏色、尺寸和售價等資料，並進行付款，過程最快可於30秒內完成。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：