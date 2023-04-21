手機出貨量連跌5季 三星市佔反超Apple

Apple市佔縮，主因消費者對iPhone 14 Pro系列手機興趣減弱。

受高通脹打擊，消費者需求維持疲弱，尤其是非必需消費品智能手機。市場調研機構Canalys公布，今年首季全球智能手機出貨量按年跌12%，跌幅比去年第四季收窄5個百分點，但連挫5季，其中，蘋果公司（Apple Inc.）在上季的市場份額縮至21%，更被南韓三星反超前，奪去榜首地位。

高通脹打擊消費信心 儘管年初以來環球宏觀不利因素看似改善中，但全球智能手機市場尚未復甦。Canalys指，季內表現萎縮屬業界所意料之中，因局部的宏觀經濟情況續阻礙廠商在一些市場的投資及營運。在行業大規模降價及大力促銷之下，終端市場需求仍然持續低迷，尤其是低端手機板塊，可見高通脹影響消費者信心和支出。伴隨着渠道仍在去庫存，以保證正常經營，廠商又僅維持有限出貨，並採用謹慎生產策略，恐對零組件的供應鏈造成長期負面影響。

不過，Canalys相信，未來數季由於庫存下降，出貨水平或會改善，5G快速普及和摺疊屏手機為行業注入新驅動力，並預計整個智能手機行業的庫存，無論是渠道還是廠商，都將在第二季末達到相對健康的水位。

庫克：推動印度增長 Apple手機能否收復失地，關鍵之一或在於生產基地問題是否處理妥善。正在印度的Apple行政總裁庫克與印度總理莫迪舉行會談，重申集團致力於推動印度增長和投資，外界料該企將擴大在印生產規模和智能手機銷量，進一步分散供應鏈風險。作為Apple最大代工廠的鴻海，據報將深圳園區工人的時薪調降13.6至23%；鄭州廠工人數也僅剩約7萬，不到原先規劃產能所需人力的一半。