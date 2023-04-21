鋰價高位瀉66% 中金估短線彈

號稱「新石油」的鋰價一瀉如注，用於磷酸鐵鋰電池（如刀片電池）的碳酸鋰，現貨價本周亦跌穿每噸20萬元（人民幣‧下同），比去年高位累瀉約三分之二。內地券商中金公司估計，短期內冶煉廠庫存減少可望防止跌勢加速，繼而使鋰價逐步企穩甚至反彈，問題是未來幾年主調都是供過於求，潛台詞是難再出現之前車企給上游企業「打工」的奇景。

企業蝕賣索性減供應 該行指，近期鋰價急瀉已令相關企業主動削減供應，「亞洲鋰都」江西宜春一些以雲母石提煉鋰的公司乾脆停產。若內地鋰鹽冶煉廠以當前現貨價購買鋰輝石精礦，加工為電池級碳酸鋰以現貨價銷售，賣一噸蝕約7.4萬元，所以鋰輝石冶煉廠或將跟隨江西的雲母提鋰企業主動加緊減產。

另一方面，下游企業（電池正極廠商）預期鋰價下跌，也會減低採購鋰鹽的力度，以降低生產成本，這短期內可能會連同鋰鹽廠去庫存令鋰價下行。

不過，下游企業面對終端需求尚算旺盛，總不能一直去庫存，所以需求有望逐步復原。

中金仍然「堅持看好」新能源車及新增儲能電池裝機帶動鋰需求持續增長，只是增速較過去3年慢，預計全球經庫存調整後的鋰需求，2025年約161.3萬噸LCE（碳酸鋰當量），每年複合增長率（CAGR）約27%。然而，新增產能將集中投產下，2025年全球鋰資源供應仍會增至197.3萬噸LCE，即今年起3年CAGR達37%，所以全球鋰供應恐繼續過剩，「鋰價下行趨勢難言反轉」。

寧德上季盈利增逾5倍 正當鋰價低位徘徊，車用電池「一哥」寧德時代公布，上季毛利率按年擴張6.78個百分點至21.26%。期內，該企收入按年增長82.91%至890.38億元，純利按年增長5.57倍至98.22億元。