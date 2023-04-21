中電信首季溢利80億增一成

服務收入增長的原因與其他電訊商基本相同，就是涵蓋數據中心、雲計算和人工智能（AI）等的「產業數字化」服務，收入按年增長18.89%至349.71億元，對服務收入的貢獻按年再提高2.78個百分點至29.51%，服務收入金額增量有65.73%都由這部分貢獻。

中移利潤率倒退 中電信上月5G月費客戶再淨增503萬戶至超過2.83億戶，佔流動通訊服務客戶71.03%，比去年同月高15.51個百分點。該企上季流動通訊服務收入亦按年增長3.21%至505.91億元，每月每戶平均收入（ARPU）按年升1.55%至45.8元。

不過，新業務的收入增長伴隨着網絡營運及支撐成本上升，中電信上季EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）對服務收入比率，按年下跌0.82個百分點至28.59%。

諾基亞盈利升31% 即使內地5G網絡投資見頂，芬蘭電訊設備大廠諾基亞今年首季仍錄得流動網絡業務收入按年增長13.18%至25.67億歐元，推動總收入按年增長9.55%至58.59億歐元，純利按年增長31.6%至2.89億歐元。

不過，向低毛利的地區銷售更多5G設備，導致經營溢利遜市場預期，維持全年業績指引不變的同時，不諱言經濟環境開始對客戶開支造成影響。