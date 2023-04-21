長鑫傳申滬掛牌 估值千億

美國封殺內地晶片產業之際，消息指內地國產記憶體企業長鑫存儲（CXMT）計劃以不低於1,000億元人民幣的估值，今年赴上海科創板掛牌，並正在挑選承銷商，但集資規模尚未確定。

2016年於安徽合肥成立的長鑫存儲，乃內地最大的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片製造商之一，據官網，該企目前已建成12英寸晶圓廠並投產。其母公司為Innotron Memory Co.，支持者包括國家集成電路產業投資基金有限公司二期。

美國過去透過制裁措施，重創長鑫的同行福建晉華及NAND快閃記憶體晶片製造商長江存儲，目前投資者如何評估長鑫上市計劃還未明。長鑫存儲拒絕評論，僅表示公司正專注於研究及其核心業務。

泛林季收展望低過預期 另方面，對華出口被限制的美國晶片製造設備供應商泛林集團（Lam Research）預期，本季營業收入介乎28億至34億美元，低過市場預期的34.7億美元。

該企上季收入按年跌4.7%至38.69億美元，乃逾3年來首錄季度收入下降，但勝預期。由於半導體市場疲軟，尤其是記憶體廠商削減投資，泛林已於季內全球裁員約1,300人，並預估今年晶圓製造設備（WFE）計劃支出由去年的約900億美元中段，降至700億美元中段。