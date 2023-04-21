台積電估收入14載首跌

上季僅多賺2% 庫存積壓持續 半導體產業仍未走出周期低谷，此前一直是「樂觀派」的晶片代工廠龍頭台積電，雖然首季收入及純利仍勉強維持增長，但亦不得不「接受現實」，承認庫存積壓的情況持續。管理層不單止預告本季收入將下跌逾一成，更下調了全年整體行業及自身經營數據的預測。總裁魏哲家坦言，以美元計，今年公司收入可能錄得「低至中單位數」（通常指1至6%）的跌幅，而非之前預估的輕微上升，換言之將會是2009年以來，再次錄得年度收入倒退！

魏氏估計，撇除記憶體後，全球半導體行業收入今年將倒退「中單位數」（4至6%），較上季預估的下跌3%進一步惡化；而只計晶圓代工收入會下跌「高單位數」（7至9%）。他解釋指，除了產業去庫存需時比預期中更長，內地經濟重啟後帶來的需求提振也不及預期；預料本季情況也不樂觀，可能要待下半年才會有改善。

本季收入指引遜預期 就業績數據而言，台積電上季收入按年僅增加3.57%至5,086.33億元（新台幣‧下同），除汽車外所有應用的收入都按季倒退，連HPC（高效應運算）這個公司宣傳的長線機遇亦然，期內純利增幅亦只得2%，錄2,069.87億元。該公司指引本季度收入介乎152億至160億美元之間，遜市場預期，基於每美元兌30.4新台幣的匯率假設，相當於按年下跌8.93至13.49%；毛利率料介乎52至54%，即可能會跌穿作為「長期毛利率指引」的53%。

除了需求疲弱外，台積電亦面對經營成本上升的挑戰。財務長黃仁昭表示，台灣電費加價將會對今年公司毛利率產生0.5個百分點的負面影響。

至於備受關注海外廠房成本昂貴問題，魏哲家認為，通過產能規模效應、海外政府的資助，以及供應鏈價值提高（有助增加定價權），能夠攤分部分的成本。

值得注意的是，據報台積電對美國《晶片法案》的資助所附帶的某些條件提出了反對，特別是不希望對美國披露某些關鍵營運數據。黃氏稱，在申請資助期間不便披露太多細節，「最終的所有決定仍會基於台積電的利益為先」。

對維持高市佔有信心 除了宏觀環境所帶來的經營挑戰外，台積電亦要面對來自同業的激烈競爭。早前有消息指，英特爾（Intel）的18A（等效1.8納米）製程研發進展快過預期，有機會威脅到台積電的領先地位。不過，魏哲家重申，N2製程（兩納米）製程將如期於2025年量產，又強調當N2製程面世時將會是業內最頂尖的技術，對於維持高市佔率「非常有信心」。

他又提到，當前已量產的3納米製產能已經滿載，而且供不應求；又指高雄的建廠計劃將由原來擴展28納米的成熟製程，改為建設先進製程（7納米以下）。考慮到各種不明朗因素，台積電仍維持今年320億至360億美元的資本開支預測。

他亦看好人工智能（AI）技術發展所帶來的HPC需求，只不過現階段難以將效益量化。短期而言，智能手機、個人電腦（PC）等需求仍然疲弱，車用電子的需求雖然暫時仍然穩健，但接下來也可能會倒退。

台積電今年首季業績摘要 台積電上季晶圓代工收入分布