絲絲講場：寶寶樹前CFO傳大鬧辦公室
內地母嬰資訊平台寶寶樹集團(01761)早前炒首席財務官（CFO）徐翀魷魚，但坊間流傳事件仲有下文，好似話徐翀被炒當日拎住把劍返公司，拒絕與新任CFO交接，仲反鎖自己喺辦公室，玩六國大封相，今鋪真係嚇親寶寶，睇尋日公司股價就知啦。
不合理暫停出糧遭免職
公司早前曾解釋，炒徐翀係因為佢唔合理咁暫停出糧，仲拒絕及時批出多家供應商嘅應付款項。有幾唔合理？就係公司資金充足，應該人人都有糧出，亦出到糧，但偏偏佢唔出，所以董事會唔滿意佢嘅表現，順手解釋埋早前點解會捲入欠薪風波。
不過，反鎖喺辦公室入面3日，唔通佢唔使「辦人生大事」？非也，傳聞話佢個辦公室設有個人休息室，可以「住到天荒地老」。
翻查資料，徐翀自2014年10月加入公司，數數手指，喺寶寶樹做咗8年半，仲湊到公司在2018年來港上市。內地社交平台流傳，徐翀在位期間，排擠殷勤工作嘅員工云云，平時下晝先會出現喺辦公室，夜晚出去應酬等。戴番頭盔先，係流傳消息，絲絲都證實唔到，當八卦聽吓好喇。
唔知係咪傳聞尋日在港發酵嘅關係，拖累公司股價急插7.69%，收報0.3元。絲絲相信，股東們應該唔止不滿，仲嬲死添，可能會去鵝頸橋打小人先可以順氣。無論點都好，希望事件盡快圓滿解決啦！寶寶樹方面尋晚出聲明，話目前經營管理一切正常，所有商務活動有序開展。
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