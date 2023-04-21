小黃鴨德盈6月泰國開店

將推B.Duck主題手遊

集團主席及行政總裁許夏林表示，過去在海外市場，主要透過當地代理發展，惟代理不會為產品投入太多。看中泰國消費者對設計、文創產品包容度較高，而且消費力較強，因而在泰國建立自有團隊，並期望將授權業務再複製至其他東南亞市場，甚至南美。