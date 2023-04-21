小黃鴨德盈6月泰國開店
港產知識產權（IP）B.Duck公司小黃鴨德盈(02250)逐步拓展國際市場，集團總經理張展耀表示，現時已在泰國成立子公司，並已在Lazada、Shopee等當地電商平台開店，6月將在一線城市的大型商場以「店中店」模式開設限定店，目標年內開6至8家。
將推B.Duck主題手遊
集團主席及行政總裁許夏林表示，過去在海外市場，主要透過當地代理發展，惟代理不會為產品投入太多。看中泰國消費者對設計、文創產品包容度較高，而且消費力較強，因而在泰國建立自有團隊，並期望將授權業務再複製至其他東南亞市場，甚至南美。
該公司近年將知識產權品牌轉變成吸引年輕人的時尚品牌，包括與手機遊戲合作，去年12月與騰訊控股(00700)系內公司成立合資公司深圳德趣科技。許氏透露，將開發一款以B.Duck為主題的遊戲，而微信小程序版本將於5月推出測試，期望明年春季能讓用戶「綁號」，將用戶引流至遊戲，實現遊戲收入、衍生品變現等業務。
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