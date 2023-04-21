航空運力恢復遇阻 IATA估2025始改善

各地在疫情後陸續重啟出境遊熱潮，惟新飛機延遲交付及替換零部件供應短缺影響，國際航空運輸協會（IATA）總幹事沃爾殊（Willie Walsh）警告，全球航空業今年運載能力將不如預期，運力緊張情況將至少持續到2025年。

沃爾殊指出，全球民航飛機製造商波音及空中巴士在供應鏈同樣陷入樽頸，導致飛機交付延誤問題持續。同時，航空公司亦面臨沒有足夠零部件更換的問題，尤其飛機引擎，意味運載力可能將低於行業預測。他預料，今年全球航企運力因而減少低單位數；最快要到2025年才會看到情況大幅改善，甚至可能更遲。

不過，對於今年夏天旅遊旺季會否如去年般出現混亂情況，他相信，噩夢不會重現，因已見到各航企及早調整載客量，以應付突然出現的情況。各大航企對防疫出行限制撤銷後的全球旅行需求早有預算，惟滿足需求的飛機數量不足卻可能會抑制增長。

三成旅客今年擬出遊4次 與此同時，各地旅客對今年旅行亦抱有機不可失的決心。美國運通近期一項旅遊調查指，30%受訪者稱今年將計劃4趟或以上的旅行，希望彌補因疫情失去的外遊時間。

該企發布的《2023年全球旅行趨勢報告》顯示，52%來自美國、澳洲、加拿大、墨西哥、日本、印度和英國旅客揚言，今年旅行的計劃次數將較去年多；兩成希望到訪亞洲的受訪者今年計劃訪港。