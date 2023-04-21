金沙上季虧損7800萬 13季累蝕324億

期內金沙中國經調整物業EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）由負轉正，錄3.98億美元，明顯是反映了內地自新冠疫情重新對外開放後，帶動澳門旅遊業復甦。

31%客房因人手不足停運 然而，由於疫情期間澳門大量的境外僱員或遭解僱，又或自然流失，令澳門顯著缺乏勞動力。業績報告引述金沙中國首席營運總裁鄭君諾表示，截至3月底止季度，該企平均每天約有3,800間客房因勞動限制而暫停服務，佔總客房約31%，預期於第二季內將能夠營運最多10,700間客房，其他餘額預期將於第三季內投入營運。

值得留意的是，第二季包含了內地五一勞動節，為內地復常後首個長假期，航線配套、旅客出遊準備應較今年初時更完備，旅客量可望上升。可是據澳門酒店業人士反映，澳門居民甚少會加入酒店房務部工作，即使加入也未打算長做，欠缺穩定，影響服務質量，反映在博企業績上，將令盈利能力受限。