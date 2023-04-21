羅兵咸料內銀今年淨息差仍受壓

羅兵咸永道發表報告，指去年內地40家上市銀行的整體淨利潤按年增長6.96%，受利息收入增速放緩影響，增速較2021年明顯回落。該行香港金融服務合夥人姚家仁認為，今年淨息差仍面臨壓力，主因非利息收入同業競爭加大，以及內地的「減費讓利」政策所致，又估計今年內銀淨利潤增長仍具挑戰。

羅兵咸永道的報告顯示，去年上市內銀淨利息收入升3.16%，惟大型商業銀行淨利差和淨息差按年均收窄13點子，分別跌至1.75%和1.9%。

去年內房貸不良率激增 信用風險方面，期內不良貸款餘額較2021年底增加8.84%，整體不良率則跌0.03個百分點至1.33%。其中，房地產業貸款整體不良率升1.59個百分點至4.25%；整體逾期貸款餘額亦較2021年底增12.59%至1.88萬億元（人民幣‧下同）；另去年上市內銀零售貸款總額按年跌5%，住房按揭貸款佔比最高，但受「停貸潮」和房地產市場低迷影響，增速明顯放緩。

姚家仁指，由於內銀仍處於支持實體經濟的階段，所以看不到貸款利率會有上升空間，又指儘管部分內銀下調存款利率，但幅度緩慢，淨息差仍有壓力，相信未來一年會持續該趨勢，銀行短期淨息差仍會受壓。

人行調整LPR取決經濟表現 他又預期，內銀今年的純利增速回升都有挑戰，原因是利差及非利息收入都存在壓力，國家又有「減費讓利」政策。至於未來人行會否再下調貸款市場報價利率（LPR），他則指觀乎近期內地經濟數據表現平穩，應不必再減，但倘若重啟經濟成效不大，相信中央政策將優先讓利實體經濟，屆時LPR會再度下調。

另外，評級機構標準普爾表示，內地經濟復甦令銀行經營正常化，但壓力仍然存在，原因是房地產行業復甦較慢，令涉及房地產的不良貸款在2024年見頂，料達到6,600億元；今明兩年涉及房地產的不良貸款率料達到4.7%，2025年才回落至4%。