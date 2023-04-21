越地抽水 股價冧逾一成

董事認為，透過供股籌集長期股本，為越秀地產未來擴展計劃提供資金，且供股不會產生利息負擔或額外債務，故為籌集長期資金優先選擇的辦法。公司擬將供股集資淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市進一步投資，並用作營運資金；其母企已訂立不可撤回承諾，包括認購現有股份的配額及申請承諾超額股份。

另邊廂，中國人民銀行公布，本月一年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別報3.65厘及4.3厘，亦是繼去年8月之後，LPR報價連續8個月不變。人行貨幣政策司司長鄒瀾指，如果結構性幣策工具完成政策目標，就會按期退出，退出是平穩有序的。

今年信貸社融料平穩增長 人行調查統計司司長阮健弘表示，今年首季新增貸款10.6萬億元，反映金融體系對實體經濟的信貸支持力度較強。從人行調查問卷中，可見期內貸款總體需求指數按季升18.9個百分點。從行業投向看，新增貸款主要投向製造業、基礎設施建設、服務業等重點領域，房地產貸款增長亦呈上升趨勢。官員補充，房地產政策效果持續顯現，市場各方信心加快恢復，樓市出現積極變化，交易活躍度上升，多項指標按季出現邊際好轉，料今年信貸投放及社會融資規模增長將保持平穩。

內房企趁市況稍回暖即抽水