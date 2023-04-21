越地抽水 股價冧逾一成
折讓28%供股籌83億 擬作大灣區華東投資
內地房地產開發商頻頻撲水，國有內房企亦難以幸免。越秀地產(00123)昨日臨近開市前宣布停牌，中午公布建議按100供30基準供股，擬發行9.29億股，佔經擴大已發行股本約23.08%，每股供股價9元，較周三收市價折讓約28.34%，淨集資估計約82.99億元。午後復牌股價隨即一度急挫18.15%，低見10.28元，收市報11.1元，仍跌11.62%。
董事認為，透過供股籌集長期股本，為越秀地產未來擴展計劃提供資金，且供股不會產生利息負擔或額外債務，故為籌集長期資金優先選擇的辦法。公司擬將供股集資淨額用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市進一步投資，並用作營運資金；其母企已訂立不可撤回承諾，包括認購現有股份的配額及申請承諾超額股份。
上月越地建議實物分派作為特別股息，即每持有1,000股股份可獲發62個越秀房產信託基金(00405)單位，越地將於實物分派完成後，就集團持有分派予合資格參與實物分派股東的實際基金單位數目另行公告。
融創獲75%債權人支持重組
內房「水緊」多方籌資，去年至今已有多間內房公司以配股方式增加公司流動性去償還各式的債務和債券。單計今年，萬科企業(02202)在3月初宣布，配售3億股H股，所得淨額約39.03億元中，60%資金用於償還公司的境外債務融資，剩餘40%資金將用於補充公司營運資金。
已復牌的融創中國(01918)指，昨日佔現有債務超過75%的持有人，已遞交加入重組支持協議的函件。由於若干債權人需更多時間完成加入協議的內部程序，應其要求與建議，公司將同意費截止日期，由昨日延至5月4日下午5時正。
另邊廂，中國人民銀行公布，本月一年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別報3.65厘及4.3厘，亦是繼去年8月之後，LPR報價連續8個月不變。人行貨幣政策司司長鄒瀾指，如果結構性幣策工具完成政策目標，就會按期退出，退出是平穩有序的。
今年信貸社融料平穩增長
人行調查統計司司長阮健弘表示，今年首季新增貸款10.6萬億元，反映金融體系對實體經濟的信貸支持力度較強。從人行調查問卷中，可見期內貸款總體需求指數按季升18.9個百分點。從行業投向看，新增貸款主要投向製造業、基礎設施建設、服務業等重點領域，房地產貸款增長亦呈上升趨勢。官員補充，房地產政策效果持續顯現，市場各方信心加快恢復，樓市出現積極變化，交易活躍度上升，多項指標按季出現邊際好轉，料今年信貸投放及社會融資規模增長將保持平穩。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：