黑石估美高息持續 道指低開200

私募基金黑石集團總裁格拉伊表示，即使通脹回落會令美國聯儲局暫停加息，市場可能對掉頭減息期望過高，預期聯儲局會維持高息一段較長時間，以全力壓抑物價上升壓力，過程中就算金融體系不至於爆發系統性風險，面對存款流失的銀行業也會經歷更多問題。

美國運通純利倒退13% 美股周四早段受壓，道指曾跌200點，低見33,696點；標指曾跌31點，低見4,122點；以科技股為主的納指曾跌119點，低見12,157點。

道指藍籌股陸續公布季績，美國運通上季收入按年增長21.69%至142.81億美元，信貸損失撥備升至10.55億美元，純利按年倒退13.58%至17.88億美元，每股純利2.4美元，遜市場預期，即使公司維持今年收入增長指引於15至17%、每股純利11至11.4美元，股價早段依然曾瀉6.63%。

IBM遭入稟 股價曾倒跌 國際商業機器（IBM）上季收入按年微增0.38%至142.52億美元，期內毛利率按年擴闊1.02個百分點至52.68%，連同開支減少令純利按年增長26.46%至9.27億美元，經調整每股純利1.26美元，同時預測今年不計匯率變動的收入增長指引於3至5%，亦維持全年自由現金流指引於105億美元。不過，該公司被格芯（GlobalFoundries）控告向英特爾（Intel）等不法披露知識產權等商業機密，股價早段漲3.68%後回吐。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數按周升5,000人至24.5萬人，前周持續申領人數亦升6.1萬人至186.5萬人，均高過市場預期；3月成屋銷售意外按月跌2.4%，以年率計僅444萬間。

擺在美國經濟的另一問題則是聯邦政府的債務上限，眾議院議長麥卡錫表示，其所屬的共和黨提議將該上限提高1.5萬億美元，並要求政府削減4.5萬億美元支出，主要透過把非必要開支減至2022財政年度的水平，敦促總統拜登於夏季的限期前展開談判，不要再玩黨派政治，避免國家違約。

不過，麥卡錫拋出的《限制、節約、增長法案》如同剷除很多拜登政府的主要政策，暫時不知法案會否送去眾議院審議，問題是就算通過，民主黨掌控的參議院也難過關，白宮亦重申拒絕與他談判。