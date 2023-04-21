恒指揚 北水淨掟貨51億

恒指低開12點，一度漲104點，但隨後受A股向下拖累，回吐最多59點，最終收市報20,396點。國企指數收報6,895點，升6點或0.09%；科技指數收報4,098點，跌3點或0.09%。

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，投資者觀望美企業績表現及通脹數據，近期內地因素及股東減持消息成焦點，恒指維持窄幅上落格局，短期或繼續在兩萬點樓上整固，當有更多正面消息，如中資企業業績較預期理想，恒指有機會向上突破及挑戰21,000點。