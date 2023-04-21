恒指揚 北水淨掟貨51億
港股昨日悶局，恒生指數全日高低點數波幅不足170點，收升29點或0.14%。成交額輕微回升至1,016.75億元，惟南下「北水」全日淨賣出51.48億元，連續5日淨買入中止，並是今年2月以來最多。
恒指低開12點，一度漲104點，但隨後受A股向下拖累，回吐最多59點，最終收市報20,396點。國企指數收報6,895點，升6點或0.09%；科技指數收報4,098點，跌3點或0.09%。
中芯飆6%逾兩年高
安里資產管理董事總經理郭家耀表示，投資者觀望美企業績表現及通脹數據，近期內地因素及股東減持消息成焦點，恒指維持窄幅上落格局，短期或繼續在兩萬點樓上整固，當有更多正面消息，如中資企業業績較預期理想，恒指有機會向上突破及挑戰21,000點。
宏信建發傳下周招股
此外，新股市場方面，遠東宏信(03360)分拆旗下宏信建設發展，傳計劃在下周招股，擬集資約2億至2.5億美元（約15.6億至19.5億港元）。
至於昨日截止認購的內地白酒公司珍酒李渡(06979)，傳計劃以10.82元定價，接近招股價範圍下限。以此定價計，發行約4.9億股，最終集資53.09億元。早前有傳其國際配售部分已錄得超額認購，並獲多家長線基金認購，該公司預計下周五掛牌。
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