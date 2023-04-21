澳央行擬削行長議息影響力

澳洲央行將要進行大改革。澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）周四公開一份294頁對央行的審視報告，提出51項建議，不少指向利率決議上要減少行長的影響力。惟分析相信，縱然建議獲全數執行，別指望利率會很快從高位回落。

過去一年澳洲通脹高企，澳洲央行連續加息10次，令供樓和借貸成本大增，直至本月初才暫停加息一次。然而，上述報告開宗明義不定奪過去半年澳央行的功過，而是以過去30年央行的工作做審視。當中指出，澳央行的董事會甚少挑戰行長的看法，而相較其他央行，澳央行成員缺乏經濟專業。

建議納入外來專家 報告建議將董事會一分為二，一邊管利率決議，另一邊管理央行其他運作，並應各自納入外來專家；又應減少利率決議次數，以及召開新聞發布會，即做法與許多其他國家央行「睇齊」。該評估建議進行立法改革，並於2024年7月1日生效。

將於今年內任期屆滿的澳央行行長洛威（Philip Lowe）回應時表明會撐改革，認為具建設性，可確保銀行得到強化，又重申其7年任期今年屆滿後樂意連任。查默斯表示，打算今年中公布下任行長誰屬。澳元周四曾漲0.47%，高見67.45美仙，兌港元高見5.2947。

歐料經濟今年增1% 另方面，歐洲央行昨日公開上月中議息會議紀錄，表示在歐洲銀行業危機發酵下，未有完備資料去做議息決定，但大部分成員仍支持加息半厘，主要是因為要遵循已宣布的利率策略路徑，以免為市場製造更多混亂。

歐央行將今年歐元區經濟增長預測上調0.5個百分點至1%。歐元昨最多升0.2%，兌1.0978美元，兌港元高見8.6138。