褐皮書：美物價升幅似放緩

歐美銀行業危機爆發後，即使監管部門已迅速採取行動平息局面，但美國聯儲局俗稱「褐皮書」的地區經濟報告顯示，消費及商業類貸款需求及貸款量普遍下跌，幾個地區注意到，在不確定性增加及對流動性擔憂的情況下，銀行收緊了借貸標準。

這份報告乃地區聯儲銀行官員在4月10日前收集12個地區的受訪者回應，指美國轄下12個聯儲分區近幾周的整體經濟活動大致保持不變，就業增長及物價升幅似乎有所放緩。與上次報告相比，預期價格上升的企業更少，並預計工資增長將繼續放緩。

信貸收緊 貸款需求降 惹人關注的是，紐約區的幾家中小型銀行表示各類貸款需求普遍下降。至於克里夫蘭地區預期未來幾個月貸款需求進一步走軟，甚至幾位銀行家表示，有客戶主動詢問其存款是否安全，惟相信銀行業的發展對該區近期經濟活動或信貸供應影響有限。

至於硅谷銀行（SVB）被接管前總部所在的三藩市區，直言貸款標準明顯收緊，即使流動性充足，一些存款機構選擇減少貸款量，特別是對新客戶。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯表示，銀行業情況已經穩定，銀行體系穩定，但事件可能導致信貸收緊，反過來影響經濟，惟現在判斷這些影響多大及持續多久仍尚早。他認為，通脹依然過高，聯儲局將採取行動降低通脹。

企業違約率或高見5.6% 隨着加息推高融資成本，債務違約率勢逐步攀升。國際信貸評級機構穆迪預估，未來一年企業違約率將自目前的2.7%，飆至5.6%。今年首季被穆迪評為「B3」或更低評級的公司數量增至227家，是2021年8月之後最高季度數字。該機構又稱，自銀行業危機爆發後，許多貸款機構縮減開支，許多被降低評級的公司融資渠道更少。