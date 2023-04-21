華谷農業 投資需求料15萬億
今年初內地中央發布一號文件時，首次提及加快建設農業強國目標，農業農村部總農藝師曾衍德昨表示，目前正在加緊編制加快建設農業強國規劃，明確目標、重點任務和保障措施，預計未來5至10年農業農村投資需求近15萬億元（人民幣‧下同）。
擴種大豆油料作物
一號文件也提出要加力擴種大豆及油料作物（以榨取油脂為主要用途的一類作物），曾衍德續指，今年首次將大豆生產任務納入糧食安全政策同責任考核，並推出大豆生產一籃子扶持措施，調動農民種豆積極性，目前大豆油料種植任務已落實到省市縣。外界分析指，內地有意凸顯農業對保持國家穩定的重要性，糧食問題不容有失外，中方或從多方面減少對外依賴。
當局強調，內地農產品市場今年來供應充足，價格平穩，並預計價格將保持總體穩定。豬肉產品事關民生，現時正值豬肉消費淡季，而豬肉產量還在增加，故生豬價徘徊低位，有養殖場戶出現階段性虧損。惟近期玉米等飼料原料價格回落，加上五一假期、端午節日推動，豬肉消費需求將回升，料生豬養殖業有望在本季末實現扭虧為盈。
內地對外吸資穩經濟亦持續增長。內地商務部昨公布，首季實際使用外資4,084.5億元，按年增4.9%，對外非金融類直接投資2,159.7億元，亦升26.3%。
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